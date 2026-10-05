Названа причина ссоры перед убийством дочери Елены Церетели
Mash: Спор из-за дорогого Mercedes мог стать причиной убийства дочери Церетели
Спор из-за покупки дорогого автомобиля Mercedes мог стать причиной конфликта, после которого была убита 19-летняя дочь Елены Церетели. Такие подробности дела приводит Mash, утверждая, что против приобретения машины выступал сожитель её матери Теймураз Гогиашвили.
Теймураз Гогиашвили в зале суда. Фото © Life.ru
По данным канала, 1 октября мужчина забрал девушку после тренировки по теннису и повёз в гараж, где занимался ремонтом автомобилей. По дороге между ними якобы произошла ссора из-за планируемой покупки машины.
Mash утверждает, что в гараже конфликт обострился и Гогиашвили застрелил девушку. После этого он забрал её телефон и некоторое время отвечал от её имени молодому человеку погибшей.
Позднее мужчина вернулся домой и рассказал о произошедшем Елене Церетели. По версии канала, между ними также произошёл конфликт, после которого женщина была убита. Затем фигурант попытался скрыть следы обоих преступлений.
Исчезновением матери и дочери обеспокоились родственники, которые не могли с ними связаться. Гогиашвили впоследствии задержали в Воронежской области. При нём, по информации следствия, находились оружие и ценные вещи погибшей.
Сам обвиняемый ранее называл причиной произошедшего бытовую ссору и отрицал корыстный мотив. Следственный комитет предъявил ему обвинение в убийстве двух лиц из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия. С участием мужчины уже провели проверку показаний в квартире на Жулебинском бульваре и гараже в Новой Москве.
Ранее Life.ru сообщал, что Кузьминский суд Москвы отправил Гогиашвили в СИЗО до 3 декабря. На заседании он частично признал вину. До этого Life.ru писал, что задержанный объяснял двойное убийство ссорой.
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Теймураз Гогиашвили в зале суда. Фото © Life.ru