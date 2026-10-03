В Волжске разыскивают мужчину, подозреваемого в насилии над дочерью бойца СВО

В Волжске разыскивают 47-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над восьмилетней дочерью вдовы участника СВО. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый в насилии над дочерью бойца СВО. Фото © Telegram / rentv_news

По данным телеканала, подозреваемый был знаком с семьёй девочки и после гибели её отца в зоне СВО помогал женщине по хозяйству.

В день происшествия мать попросила мужчину купить сигареты и напиток, после чего отправила дочь забрать покупки. Девочка встретилась со знакомым семьи в Центральном парке.

По предварительным данным, мужчина увёл ребёнка в безлюдное место, где совершил в отношении неё противоправные действия сексуального характера.

РЕН ТВ также сообщает, что ранее подозреваемый напал на другую местную жительницу. Мужчина пока не задержан, его разыскивают правоохранители.

По информации телеканала, ранее он был судим за кражу и уклонение от отбывания лишения свободы.

Ранее Люблинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима 30-летнего владельца кофейни по делу о преступлениях сексуального характера против двух 13-летних школьниц. С несовершеннолетними он знакомился через Telegram, предлагал деньги за откровенные материалы, а затем добивался личных встреч.