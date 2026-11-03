Зарезавший ножом школьника в приморском Большом Камне оказался учителем. Подозреваемый преподавал историю в местном лицее, а также обучал детей в центре по гражданской обороне. Об этом сообщает SHOT.

Погибший учился в 11-м классе, а также был из многодетной семьи. В момент трагедии он находился в компании друзей. После нападения товарищи пытались ему помочь, однако спасти юношу не удалось. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Место происшествия осмотрели, назначены судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую. Обстоятельства нападения устанавливаются.