Друг 16-летнего школьника, погибшего после нападения с ножом в приморском Большом Камне, записал видео в первые минуты после трагедии. Подростки пытались спасти раненого товарища, но он скончался.

«Его больше нет с нами. Я до последнего пытался. Он умер. Я не смог», — говорит друг погибшего на записи.

Как сообщает Baza, 42-летнего подозреваемого по имени Александр задержали. По предварительной информации, мужчина работает в местном лицее. После нападения он якобы передал нож своей матери, сотруднице кинотеатра, и остался ждать правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что трагедия произошла в кинотеатре «Октябрь». Мужчина зашёл в помещение с ножом и вёл себя агрессивно. Школьник попытался поговорить с ним, после чего получил смертельное ранение в грудь.