Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства 16-летнего подростка в городе Большой Камень Приморского края. Школьник погиб после конфликта со взрослым мужчиной, который ударил его ножом в область сердца. Об этом сообщили в СК РФ.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

Нападение произошло 3 ноября. По данным регионального управления СК, в холле развлекательного учреждения между местным жителем и подростком возник конфликт. Мужчина ударил школьника ножом, от полученного ранения тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего жителя города. Предварительно, он был учителем истории в местном лицее. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.