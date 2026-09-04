Камчатского блогера отправили в СИЗО за бросок стула в посетителя ресторана

Блогера из Елизова на Камчатке отправили под стражу после конфликта в ресторане. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в конце августа мужчина пришёл в заведение и начал вести себя агрессивно: оскорблял посетителей, вступил в конфликт с одним из гостей и попытался ударить его стулом. После задержания 2 сентября ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Во время допроса блогер признал вину и выразил раскаяние.

Следователь настаивал на заключении под стражу, указывая, что мужчина не имеет постоянной работы, злоупотребляет алкоголем и ранее уже привлекался за нарушения общественного порядка.

Кроме того, в ведомстве отметили, что фигурант обвиняется по тяжкой статье, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что на свободе он может скрыться от суда или продолжить противоправные действия. Суд согласился с доводами правоохранителей и постановил отправить блогера в СИЗО сроком на два месяца.

Ранее Life.ru рассказывал о случаях, когда блогеры становились фигурантами уголовных дел после конфликтов и скандалов. В частности, сообщалось об аресте блогера после провокационных действий и нарушений общественного порядка в Москве.