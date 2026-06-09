Волк сообщила о задержании приезжего блогера, который снимал провокации в Москве

Иностранный блогер приехал в Москву, но вместо прогулок по одному из самых красивых городов мира выбрал другой маршрут — начал снимать провокационные ролики с пассажирами.

Видео © Telegram/Ирина Волк

На видео, которые заметили полицейские во время мониторинга интернета, приезжий вёл себя развязно, приставал к девушкам и пытался вызвать людей на конфликт. Личность горе-треш-стримера быстро установили. Задержали его уже в одном из международных аэропортов столицы, когда он пытался покинуть Россию.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в отношении гражданина одной из среднеазиатских республик составили протокол по статье о мелком хулиганстве. На допросе блогер объяснил, что приехал в Москву снимать контент для своего блога. По его словам, у него 1,3 млн подписчиков, а ролик с девушками якобы был постановочным.

«Я не знал, что такое здесь нельзя. Простите, пожалуйста», — заявил задержанный.

Недавно Life.ru рассказывал, что в России восемь выходцев из ближнего зарубежья лишились гражданства РФ за преступления и систематические нарушения закона. У них уже изъяли российские паспорта, и начали процедуру депортации. Среди них — житель Тульской области, который вёл криминальный образ жизни и сейчас отбывает срок по делу о незаконном хранении оружия. Ещё один нарушитель, по данным МВД, помогал мигрантам незаконно легализоваться в России.