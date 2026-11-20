Бывшая жена дубайского шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума обратилась в ООН с обвинениями в адрес спецслужб Объединённых Арабских Эмиратов. Зейнаб Джавадли утверждает, что вооружённые сотрудники сил безопасности избили её, насильно ввели препараты и забрали трёх дочерей. Женщина не видела детей с июня 2026 года и теперь требует международного вмешательства, сообщает Daily Mail.

В видеообращении к Совету ООН по правам человека бывшая гимнастка из Азербайджана рассказала, что ночью в её дом ворвались люди в масках. По словам Джавадли, нападавшие повалили её на пол, избили и накачали препаратами, после чего забрали спящих дочерей — десятилетнюю Сану, восьмилетнюю Азию и семилетнюю Саляму.

«Последнее, что видели мои девочки, — это их мать, избитую и накачанную наркотиками, лежащую на полу нашего дома. Последнее, что я слышала, — их крики», — поделилась женщина.

Как утверждают адвокаты Джавадли, после задержания её шесть дней удерживали сотрудники госбезопасности без доступа к защитнику. Женщину якобы допрашивали с завязанными глазами и под давлением заставили записать видеопризнание. Британский юрист Родни Диксон 18 ноября направил срочное обращение в специальные процедуры Совета ООН по правам человека, потребовав установить местонахождение девочек, проверить условия их содержания и расследовать предполагаемые пытки.

При этом сама Джавадли стала фигуранткой уголовного дела о похищении собственных детей. Её бывший супруг утверждает, что женщина нарушила установленный судом порядок общения с дочерьми. Прокуратура Дубая подтвердила расследование по заявлению шейха, подчеркнув, что действует в интересах несовершеннолетних. Адвокаты мужчины также обвиняли бывшую жену в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По словам защиты, после июньского задержания Джавадли осталась без жилья и получила новый запрет на выезд из ОАЭ. Кроме того, ей предъявили претензии из-за публикаций в социальных сетях с просьбами о помощи. 18 ноября судья, рассматривавший дело о похищении детей, взял самоотвод. Окончательное решение по делу пока не принято.

Бывшая спортсменка обращается в ООН уже во второй раз. В октябре 2022 года её представители жаловались на давление и преследование со стороны властей Дубая во время спора об опеке. По словам адвоката Дэвида Хейга, после этого стороны достигли соглашения, благодаря которому женщина три года жила с дочерьми. Теперь защита добивается восстановления контактов с детьми и справедливого судебного разбирательства.

Ранее Life.ru рассказывал о другой женщине, которая потеряла связь с дочерью после конфликта с бывшим супругом на Ближнем Востоке. Россиянка Яна заявила, что отец её годовалой девочки, гражданин Йемена, забрал ребёнка во время встречи в Омане и тайно вывез на родину. По словам матери, она около трёх месяцев не могла увидеть дочь и пыталась добиться помощи российских дипломатов и Следственного комитета. Женщина также утверждала, что мужчина даже не был указан отцом в документах ребёнка.