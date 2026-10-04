Отец похитил годовалую дочь у бывшей жены-россиянки и тайно вывез в Йемен

Россиянка уже около трёх месяцев не видит годовалую дочь, которую, по её словам, бывший супруг — гражданин Йемена — вывез из Омана на родину. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам женщины, 29-летний мужчина забрал девочку во время встречи с ребёнком, однако обратно её не вернул. Яна утверждает, что позднее выяснила: дочь вывезли из Омана в Йемен, после чего связь с ребёнком фактически прекратилась.

Россиянка три месяца не может вернуть годовалую дочь, увезённую отцом в Йемен. Фото © Telegram / Baza

Россиянка рассказала, что познакомилась с будущим супругом около двух лет назад в интернете. После свадьбы Яна забеременела и уехала рожать в Ставрополь, а отец впервые увидел малышку спустя примерно десять месяцев, когда мать с ребёнком приехала к нему в Оман.

Позднее пара рассталась. По версии Яны, причиной стали бытовые разногласия и требование мужчины переехать в Йемен. После развода женщина продолжала разрешать бывшему супругу встречаться с дочерью.

Отдельный вопрос у матери вызывает то, каким образом девочку удалось вывезти через границу. Яна утверждает, что мужчина не указан отцом в документах ребёнка.

Женщина заявляет, что обращалась за помощью в российские дипломатические структуры и правоохранительные органы и сейчас пытается добиться подключения Следственного комитета России.

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области нашли 11-летнюю девочку, которую разыскивали вместе с родителями. Мать самостоятельно привезла ребёнка в регион, после чего девочку передали компетентным органам для проведения необходимых процедур в сфере опеки.