На Сахалине женщина похитила пятилетнего ребёнка, чтобы «проучить» родителей

Жительница Смирныховского района Сахалинской области увела со двора соседского пятилетнего мальчика, чтобы «проучить» его родителей за плохой контроль. Пока ребёнка искали родные, волонтёры и полиция, женщина держала его у себя дома и следила за ходом поисков в мессенджерах.

После того, как к операции подключили правоохранителей и личный состав отдела полиции, соседка вернула мальчика. В полиции она написала объяснительную.

Следственный комитет начал проверку действий женщины на наличие признаков преступления, в том числе незаконного лишения свободы. На мать ребёнка также составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее четырёхлетнего мальчика увела незнакомая женщина из курортного парка в Кисловодске. Ребёнка нашли через несколько кварталов, а женщина заявила, что якобы спасала его с проезжей части, однако мать мальчика эту версию отвергла.