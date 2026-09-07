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Опубликовано 7 сентября, 05:28

На Сахалине женщина похитила пятилетнего ребёнка, чтобы «проучить» родителей

Обложка © magnific

Обложка © magnific

Жительница Смирныховского района Сахалинской области увела со двора соседского пятилетнего мальчика, чтобы «проучить» его родителей за плохой контроль. Пока ребёнка искали родные, волонтёры и полиция, женщина держала его у себя дома и следила за ходом поисков в мессенджерах.

После того, как к операции подключили правоохранителей и личный состав отдела полиции, соседка вернула мальчика. В полиции она написала объяснительную.

Следственный комитет начал проверку действий женщины на наличие признаков преступления, в том числе незаконного лишения свободы. На мать ребёнка также составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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Ранее четырёхлетнего мальчика увела незнакомая женщина из курортного парка в Кисловодске. Ребёнка нашли через несколько кварталов, а женщина заявила, что якобы спасала его с проезжей части, однако мать мальчика эту версию отвергла.

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Дарья Денисова
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