Немецкий миллиардер увидел в Алис Вайдель будущего канцлера после успеха АдГ

Владелец брендов Müller, Weihenstephan и Landliebe Тео Мюллер назвал результат «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте удачей для страны. Бизнесмен также заявил, что сопредседатель партии Алис Вайдель способна возглавить правительство ФРГ. Об этом он сказал в интервью газете Bild.

«Я сразу же поздравил Алис», — отметил он.

По оценке миллиардера, итоги голосования показали недовольство немцев прежним политическим курсом. Он выразил надежду, что успех АдГ заставит ХДС/ХСС пересмотреть свою позицию и встряхнёт консервативный блок. Поддержал Мюллер и идею «ремиграции», закреплённую в программе АдГ. Как пояснил предприниматель, речь, по его трактовке, идёт о том, что люди с законными основаниями для проживания могут оставаться в Германии, тогда как нелегально находящиеся в стране должны её покинуть.

При этом бизнесмен не согласен со всеми установками партии. Идеи выхода Германии из Евросоюза или еврозоны он считает чрезмерными, призвав европейское сообщество сосредоточиться на основных задачах.

Ранее сообщалось, что конфликт между «Альтернативой для Германии» и канцлером Фридрихом Мерцем перешёл в правовую плоскость. Фракция АдГ подала заявление на главу правительства, обвинив его в «клеветническом оскорблении» из-за высказываний о миграционной политике партии.