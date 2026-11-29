Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом. Так дипломат прокомментировала РИА «Новости» ситуацию с недопуском спортсменов на этап Кубка мира.

«Из-за неонацизма, поразившего Осло», — сказала дипломат.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря. Ранее на соревнования заявили четырёх российских спортсменов.