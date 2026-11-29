«Неонацизм поразил Осло»: Захарова отреагировала на запрет въезда российских лыжников
Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала запрет на въезд российских лыжников в Норвегию с неонацизмом. Так дипломат прокомментировала РИА «Новости» ситуацию с недопуском спортсменов на этап Кубка мира.
«Из-за неонацизма, поразившего Осло», — сказала дипломат.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря. Ранее на соревнования заявили четырёх российских спортсменов.
Напомним, с 16 ноября Норвегия ограничила въезд профессиональных спортсменов из России и Белоруссии. Запрет распространяется и на атлетов, выступающих в нейтральном статусе.