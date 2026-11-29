Российские лыжники не смогут выступить на втором этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме из-за ограничений на въезд в страну. Несмотря на допуск к международным соревнованиям, местные власти отказались делать исключение для спортсменов из России. Об этом Савелий Коростелёв рассказал телеканалу TV2.

«Мы не поедем в Тронхейм. Надежда угасла. Вчера нам прислали письмо, в котором говорится, что дело не в спортивном аспекте», — сообщил лыжник.

На соревнования, запланированные на 4–6 декабря, ранее зарегистрировали четырёх россиян: Савелия Коростелёва, Наталью Терентьеву, Дарью Непряеву и Сергея Волкова. Все они рассчитывали продолжить выступления на международной арене после стартового этапа Кубка мира в финской Руке.

Однако норвежские власти подтвердили, что российские и белорусские профессиональные спортсмены не смогут въехать в страну для участия в турнирах даже при наличии обычной шенгенской визы. Соответствующее разъяснение Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии получили организаторы соревнований и национальная лыжная федерация.

Ограничения действуют с 16 ноября и распространяются также на сопровождающий персонал. При этом российские лыжники смогли выступить в Финляндии, поскольку находились на её территории до ужесточения правил и получили разрешение на участие в соревнованиях.

Для Коростелёва решение норвежских властей стало особенно досадным после успешного старта сезона. В Руке он занял десятое место в гонке на 10 километров классическим стилем, а затем показал 12-й результат в масс-старте.

Ранее Life.ru писал, что российские спортсмены столкнулись с ограничениями на въезд в восемь стран, где запланированы крупные международные соревнования сезона-2026/27. В перечень вошли Канада и семь европейских государств.