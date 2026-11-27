Министр спорта Финляндии повёл себя не по-спортивному и пропустил награждение с Терентьевой
Министр спорта Финляндии пропустил награждение с участием Терентьевой
Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva / Sipa USA
Министр спорта Финляндии Мика Поутала не появился на церемонии награждения лыжниц на стартовом этапе Кубка мира в Руке. Среди участниц церемонии оказалась российская спортсменка Наталья Терентьева.
Олимпийская чемпионка заняла четвёртое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Согласно данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), на середине дистанции россиянка лидировала, однако на финише уступила трём шведским спортсменкам.
Ранее Поутала в беседе с финской телерадиокомпанией Yle заявил, что не намерен вручать награды, если российские лыжники попадут в тройку лучших.
«Не буду вручать», — ответил министр на вопрос журналиста.
Несмотря на то что Терентьева не вошла в число призёров, она приняла участие в церемонии чествования шести лучших спортсменок. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Напомним, 24 ноября стало известно, что Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв смогут выступить на Кубке мира в Финляндии вопреки новым ограничениям на въезд. Все трое прибыли в страну до вступления запрета в силу. Кроме того, российских лыжников уже заявили на следующий этап Кубка мира в Норвегии, который состоится с 4 по 6 декабря в Тронхейме. Однако их участие остаётся под вопросом из-за аналогичных въездных ограничений.
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