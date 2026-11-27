Министр спорта Финляндии Мика Поутала не появился на церемонии награждения лыжниц на стартовом этапе Кубка мира в Руке. Среди участниц церемонии оказалась российская спортсменка Наталья Терентьева.

Олимпийская чемпионка заняла четвёртое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Согласно данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), на середине дистанции россиянка лидировала, однако на финише уступила трём шведским спортсменкам.

Ранее Поутала в беседе с финской телерадиокомпанией Yle заявил, что не намерен вручать награды, если российские лыжники попадут в тройку лучших.

«Не буду вручать», — ответил министр на вопрос журналиста.

Несмотря на то что Терентьева не вошла в число призёров, она приняла участие в церемонии чествования шести лучших спортсменок. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.