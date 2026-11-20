Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов обжаловал отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в предоставлении нейтрального статуса. Спортивный арбитражный суд (CAS) официально зарегистрировал обращение россиянина 16 ноября 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу арбитража.

«CAS подтверждает получение апелляции Александра Большунова по поводу статуса нейтрального спортсмена. Апелляция была зарегистрирована в CAS 16 ноября 2026 года», — заявили в суде.

Поводом для обращения стало решение FIS, которая 13 ноября официально отказала российскому лыжнику в нейтральном статусе, необходимом для участия в международных соревнованиях. Конкретные причины отказа федерация не раскрыла.

Теперь Большунов намерен добиться пересмотра решения через спортивный арбитраж. При этом сроки рассмотрения апелляции и возможная дата вынесения вердикта пока неизвестны.

Для 29-летнего спортсмена это уже не первая попытка оспорить недопуск. В январе 2026 года специальная комиссия CAS не стала рассматривать его жалобу, связанную с участием в Олимпийских играх в Италии, из-за отсутствия необходимой юрисдикции. Таким образом, тогда вопрос об обоснованности отказа FIS по существу не решался.

Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, обладателем четырёх серебряных и двух бронзовых олимпийских медалей. Он также выигрывал чемпионат мира, дважды становился обладателем Кубка мира в общем зачёте и побеждал в многодневке «Тур де Ски».