Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял второе место на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка». Об этом свидетельствует официальный протокол гонки на 10 километров свободным стилем.

Победителем стал Андрей Мельниченко, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Он преодолел дистанцию за 23 минуты 21,9 секунды, опередив титулованного соперника почти на 22 секунды.

Большунов, выступающий за Татарстан, завершил гонку с результатом 23 минуты 43,7 секунды. Его отставание от победителя составило 21,8 секунды.

Бронзовую медаль завоевал Платон Исламшин из Свердловской области. Он показал время 23 минуты 49,3 секунды, уступив Мельниченко 27,4 секунды. Четвёртым финишировал Андрей Алипкин из Рязанской области.

Соревнования проходят в Кировске Мурманской области. Мужскую десятку спортсмены преодолели свободным стилем с раздельным стартом.

В начале ноября старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценивал физическое состояние Большунова перед новым сезоном как достаточно неплохое.