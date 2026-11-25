Четырёх российских лыжников заявили на этап Кубка мира в Норвегии
Савелий Коростелёв. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Четырёх российских лыжников зарегистрировали на этап Кубка мира в норвежском Тронхейме. Об этом рассказал агентству NTB представитель Федерации лыжных видов спорта Норвегии Терье Лунд.
В список заявленных спортсменов вошли Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Сергей Волков. Однако возможность их выступления остаётся под вопросом из-за введённых Норвегией ограничений на въезд российских и белорусских спортсменов.
По словам Лунда, организаторы соревнований заинтересованы в скорейшем прояснении ситуации. При этом решение вопроса о въезде спортсменов находится в компетенции норвежских властей, а не спортивной федерации.
Этап Кубка мира в Тронхейме состоится с 4 по 6 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешает российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что Коростелёв, Непряева и Терентьева смогут выступить на стартовом этапе Кубка мира в Финляндии.