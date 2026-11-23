Норвежский журналист рассказал о дружелюбном приёме лыжника Сергея Волкова
Сергей Волков. Обложка © ТАСС / Арина Антонова
Соперники доброжелательно приняли российского лыжника Сергея Волкова на соревнованиях в норвежском Бейтостелене. Среди участников сохранялась дружелюбная атмосфера на стартах, рассказал норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
«Думаю, все восприняли участие Волкова в соревнованиях в Бейтостелене очень положительно. Всё прошло в уважительной и дружелюбной атмосфере для всех участников, включая самого Волкова», — приводит его комментарий РИА «Новости».
Сальтведт также передал впечатления самого лыжника. По его словам, Волков отметил, что другие спортсмены и окружающие относились к нему исключительно позитивно и доброжелательно.
Ранее Life.ru сообщал, что четверо российских лыжников вошли в заявку на предсезонные старты в финском Муонио. Помимо Волкова, выступить на соревнованиях планировали Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Все четверо получили допуск к международным гонкам в нейтральном статусе. Коростелёв отказался от участия в спринте, чтобы сосредоточиться на дистанционных гонках.