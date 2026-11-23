Соперники доброжелательно приняли российского лыжника Сергея Волкова на соревнованиях в норвежском Бейтостелене. Среди участников сохранялась дружелюбная атмосфера на стартах, рассказал норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

«Думаю, все восприняли участие Волкова в соревнованиях в Бейтостелене очень положительно. Всё прошло в уважительной и дружелюбной атмосфере для всех участников, включая самого Волкова», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Сальтведт также передал впечатления самого лыжника. По его словам, Волков отметил, что другие спортсмены и окружающие относились к нему исключительно позитивно и доброжелательно.