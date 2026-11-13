Российская лыжница, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева не смогла пробиться в полуфинал спринта классическим стилем на предсезонных соревнованиях в финском Муонио. Спортсменка завершила выступление на стадии четвертьфинала, финишировав четвёртой в своём забеге.

Терентьева уступила победительнице четвертьфинального заезда 2,97 секунды. Первоначально у россиянки сохранялся шанс пройти дальше в качестве лаки-лузера, однако уже после следующего забега она лишилась этой возможности.

При этом квалификацию олимпийская чемпионка преодолела с 21-м результатом, уступив 8,95 секунды немке Лауре Гиммлер, показавшей лучшее время. Ещё одна российская лыжница Дарья Непряева на старт спринтерской гонки не вышла.

Предсезонный турнир в Муонио проходит с 13 по 15 ноября. Впереди у участников ещё два соревновательных дня: 14 ноября состоятся гонки на 10 километров классическим стилем, а 15-го — на аналогичной дистанции свободным стилем.

Ранее Life.ru сообщал, что на соревнования в Муонио заявились четверо российских лыжников — Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Савелий Коростелёв и Сергей Волков. Все они получили возможность участвовать в международных стартах в нейтральном статусе. Коростелёв решил пропустить спринт и сосредоточиться на дистанционных гонках.