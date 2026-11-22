Российские конькобежцы завоевали золото в мужской командной гонке на втором этапе Кубка мира в японском Обихиро, попутно установив новый рекорд местной ледовой арены.

Победу стране принесли Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев. Спортсмены справились с дистанцией за 3 минуты 38,60 секунды, показав лучшее время в истории катка. Ближайшими преследователями стали итальянцы, которым для первого места не хватило 1,03 секунды.

Бронзовые награды достались представителям Польши, проигравшим лидерам 4,09 секунды.

На международных стартах отечественные атлеты выступают в нейтральном статусе, без национальной символики. Ранее российские шорт-трекистки также поднялись на пьедестал Кубка мира, завоевав бронзу в Сеуле. Они заняли третье место в женской эстафете на дистанции 3000 метров, уступив командам Китая и Южной Кореи.