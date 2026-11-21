Российские спортсменки завоевали бронзовые медали третьего этапа Кубка мира по шорт-треку в Сеуле. В женской эстафете на дистанции 3000 метров команда финишировала третьей, уступив представительницам Китая и Южной Кореи. Соревнования состоялись 21 ноября.

В состав российской четвёрки вошли Фаиля Аймалетдинова, Елена Серегина, Алёна Крылова и Анастасия Жеганова. Спортсменки преодолели дистанцию за 4 минуты 13,560 секунды, обеспечив себе место на пьедестале почёта.

Золотые медали достались команде Китая, которая показала результат 4 минуты 12,679 секунды. Серебро завоевали хозяйки соревнований — представительницы Республики Корея, завершившие эстафету за 4 минуты 12,990 секунды.

В решающем забеге также участвовали сборные Японии и Канады. Японские спортсменки финишировали четвёртыми с результатом 4 минуты 14,617 секунды, а канадская команда была дисквалифицирована после ошибки при передаче эстафеты.

Ранее Life.ru сообщал, что российские конькобежцы и шорт-трекисты получили разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Допуск спортсменов к турнирам Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27 позволил им вернуться на этапы Мирового тура. Третий этап соревнований проходит на ледовой арене Mokdong Ice Rink в столице Южной Кореи. Турнир стартовал 20 ноября и завершится в воскресенье, 22 ноября.