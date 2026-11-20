Россия решительно осудила ограничения Норвегии в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав действия Осло постыдными.

«Решительно осуждаем постыдные действия норвежских властей», — подчеркнула дипломат.

Поводом для критики стало решение Осло закрыть въезд профессиональным атлетам из России и Белоруссии, приезжающим на международные соревнования. Как напомнила Захарова, норвежское правительство объявило об этих мерах 13 ноября.

Ограничения затрагивают в том числе спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Норвежские власти намерены не выдавать им визы, а тех, кто прибудет по действующей шенгенской визе, выдворять из страны.

По словам представителя МИД, такие шаги противоречат решениям Международного олимпийского комитета, Спортивного арбитражного суда и международных спортивных федераций.

Норвежское правительство объясняет свою позицию связями профессионального спорта России и Белоруссии с государственными структурами. В Осло заявили, что не намерены принимать спортсменов из этих стран до завершения конфликта на Украине.

Захарова также указала, что подобную политику проводит не только Норвегия. По её оценке, такие действия нарушают основные принципы международного спортивного движения, Олимпийской хартии и политической нейтральности спорта.