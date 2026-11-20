Власти Швеции выступили против участия российских спортсменов в международных соревнованиях на территории страны и допустили отказ в выдаче им виз. В Стокгольме считают, что приезд атлетов из РФ может представлять риск для внешнеполитических интересов королевства. Соответствующую позицию правительство озвучило в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта 2027 года.

Как говорится в официальном заявлении правительства Швеции, участие россиян в международных турнирах власти рассматривают как возможный инструмент продвижения политических интересов Москвы.

Министр по социальным вопросам Якоб Форссмед подчеркнул, что шведские власти не намерены содействовать возвращению российских спортсменов на соревнования в стране. Аналогичную позицию высказали глава МИД Мария Мальмер Стенергард и министр миграции Юхан Форсселль.

При этом речь пока не идёт об автоматическом отказе всем российским спортсменам. Решения о выдаче виз и разрешении на въезд принимаются уполномоченными ведомствами индивидуально, в соответствии с законодательством Швеции и правилами Шенгенской зоны.

Более того, представитель шведского Миграционного агентства Оскар Экблад пояснил, что действующие правила уже позволяют отказывать во въезде иностранным спортсменам, если их присутствие сочтут угрозой международным отношениям страны. Поэтому заявление правительства не требует обязательного введения новых законодательных ограничений.

Особую актуальность вопрос приобрёл перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который должен пройти в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года. Ряд международных федераций постепенно смягчает ограничения для российских атлетов, однако национальные визовые правила могут помешать их участию.