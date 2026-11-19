Нидерланды отказали в визах почти всей сборной России по конькобежному спорту
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Российские конькобежцы рискуют пропустить этап Кубка мира в Нидерландах из-за массовых отказов в визах. Об этом сообщает NOS со ссылкой на представителя российской федерации.
На соревнованиях в Херенвене, которые пройдут с 4 по 6 декабря, ожидается лишь один спортсмен из России — 22-летний Даниил Найденышев. Он самостоятельно приедет в страну по французской шенгенской визе.
В Королевском союзе конькобежцев Нидерландов подчеркнули, что российские атлеты приглашены на турнир, однако решение об их въезде принимают государственные власти. Официальная причина предполагаемых отказов пока не раскрывается.
При этом в нидерландском МИД заявили NOS, что пока не располагают информацией о визовых заявлениях российской делегации.
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешает россиянам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако допуск спортивной федерации не гарантирует получения визы для въезда в страну проведения турнира.
Ранее Life.ru сообщал о проблемах с визами у российских гимнастов перед чемпионатом мира в Нидерландах. Тогда часть спортсменов также столкнулась с трудностями при оформлении документов, несмотря на международный допуск к соревнованиям.