Российские гимнасты пока не получили визы на чемпионат мира в Нидерландах

Сборная России по спортивной гимнастике до сих пор не получила визы для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

«Сборная команда России по спортивной гимнастике до сих пор не получила визы для участия в чемпионате мира. Сейчас мы ожидаем уведомления от визового центра о возможности подачи документов в посольство Нидерландов», — сообщили в федерации.

ФГР уже обратилась за содействием к организаторам мирового первенства и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики — World Gymnastics.

При этом в случае допуска россияне выступят в Роттердаме без национального флага и гимна. По данным ФГР, команда будет использовать символику World Gymnastics в рамках переходного порядка. Аналогичные условия действовали на августовском чемпионате Европы в Хорватии.

Речь не идёт о возвращении нейтрального статуса. В мае 2026 года World Gymnastics сняла ограничения с российских и белорусских спортсменов. Позднее международная федерация предусмотрела переходные меры для отдельных соревнований в странах, где действуют обязательные государственные ограничения на использование российской символики.

Чемпионат мира в Роттердаме станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По итогам командных соревнований путёвки на Игры получат по три сильнейшие мужские и женские сборные.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах с визой у Ангелины Мельниковой перед чемпионатом Европы. После пересмотра решения гимнастка получила разрешение на въезд в Хорватию и в итоге выиграла на турнире несколько медалей.