Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров прекратил сотрудничество с российским тренером Алексеем Урмановым. О расторжении контракта сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

«Сегодня у Михаила Шайдорова новый олимпийский цикл. По имеющейся информации, с Алексеем Урмановым контракт был расторгнут», — заявил глава ведомства на пресс-конференции.

Министр поблагодарил российского специалиста за работу с фигуристом и выразил надежду, что тот продолжит тренерскую карьеру в Казахстане. В частности, Урманов мог бы заняться подготовкой нового поколения спортсменов.

Шайдоров тренировался под руководством Урманова с 2018 года. За это время казахстанец прошёл путь до олимпийского чемпиона, завоевав золото Игр-2026 в Италии. Годом ранее фигурист стал серебряным призёром чемпионата мира и выиграл чемпионат четырёх континентов.

Сам Урманов также добивался высших наград в фигурном катании. В 1994 году он победил на Олимпиаде в Лиллехаммере, в 1993-м завоевал бронзу чемпионата мира, а в 1997-м стал чемпионом Европы.

Тренерскую карьеру россиянин начал в 2001 году. Среди его известных воспитанниц — Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. Урманов работал с ней с 2015 по 2017 год.

После олимпийского триумфа Шайдорова заслуги российского наставника высоко оценили в Казахстане. Урманова наградили орденом «Достык» II степени.

Ранее Life.ru рассказывал, что за подготовку олимпийского чемпиона Урманову подарили трёхкомнатную квартиру в Астане. Ключи тренеру вручили 25 февраля прямо в аэропорту казахстанской столицы. Примечательно, что в начале сотрудничества специалист занимался с Шайдоровым бесплатно, а позднее отец фигуриста даже продал автомобиль, чтобы оплатить сыну поездку на тренировки в Сочи.