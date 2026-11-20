Девять российских фигуристов включены в заявку международного турнира Golden Spin of Zagreb, который пройдёт в Хорватии со 2 по 5 декабря. Список участников опубликовал Международный союз конькобежцев (ISU).

В одиночном катании Россию представят Николай Угожаев, Анна Фролова и Камилла Нелюбова. Ещё шесть спортсменов заявлены в танцах на льду — это Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова и Егор Гончаров, а также Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

Фролова и Нелюбова уже успели отличиться на российских соревнованиях нынешнего сезона. На октябрьском этапе Гран-при в Казани Фролова выиграла короткую программу, получив 74,70 балла. Однако по итогам двух прокатов победу одержала Нелюбова с результатом 217,75 балла.

Угожаев ранее преодолевал отметку в 300 баллов на мемориале Панина-Коломенкина. Среди танцевальных дуэтов заметных успехов добились Шичина и Дрозд, завоевавшие серебро на этапе Гран-при России в Омске с результатом 183,98 балла. Щербакова и Гончаров становились бронзовыми призёрами финала национального Гран-при.

Примечательно, что заявленная на соревнования Анна Щербакова — полная тёзка олимпийской чемпионки Пекина. В отличие от знаменитой одиночницы, она выступает в танцах на льду вместе с Егором Гончаровым.

Для российских спортсменов сезон-2026/27 стал временем возвращения на международные соревнования под эгидой ISU. Организация разрешила им участвовать в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом включение в предварительную заявку ещё не гарантирует выхода на лёд: например, Угожаев сообщил, что пока ожидает получения хорватской визы.

Ранее Life.ru сообщал, что семеро российских фигуристов не смогли приехать на этап Гран-при в Финляндии. Причиной стали новые ограничения на въезд, которые финские власти распространили в том числе на профессиональных спортсменов с нейтральным статусом. Среди тех, кто пропустил соревнования, оказались Евгений Семененко и спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.