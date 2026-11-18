Российские фигуристы, которым не удалось выступить на этапе Гран-при в Финляндии, получат приоритетное право на замену выбывших участников соревнований в Японии. Такую возможность предусмотрел Международный союз конькобежцев (ISU), следует из сообщения пресс-службы организации.

Речь идёт о спортсменах, которые лишились возможности приехать на турнир в Хельсинки из-за ограничений финских властей. Приоритет при распределении освободившихся мест не означает автоматического включения россиян в состав участников японского этапа.

Гран-при Финляндии пройдёт с 20 по 22 ноября, а заключительный этап серии в Токио запланирован на 27–29 ноября. Среди российских спортсменов, не допущенных до соревнований в Хельсинки, оказались Евгений Семененко и спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.