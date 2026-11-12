Российский фигурист Пётр Гуменник официально приглашён на заключительный этап международной серии Гран-при ISU в Японии. Чемпион России получил возможность выступить в Токио после снятия словацкого спортсмена Адама Гагары. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Фигурист Пётр Гуменник получил официальное приглашение на этап Гран-при в Японии», — заявил представитель федерации.

Ранее 24-летний россиянин находился первым в списке запасных на японский этап. После отказа Гагары от участия в соревнованиях освободилось место, на которое мог претендовать Гуменник. Теперь его приглашение подтверждено официально.

Соревнования NHK Trophy пройдут в Токио с 27 по 29 ноября. В мужском одиночном катании также должен выступить другой представитель России — Владислав Дикиджи, который получил приглашение ещё в октябре.

Гуменник является действующим чемпионом России. В его активе также серебро национального первенства 2023 года, бронза чемпионата 2024 года и три победы в финалах российского Гран-при.

В сезоне-2026/27 российские фигуристы вновь получили возможность выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU. Спортсмены допускаются к турнирам в нейтральном статусе, без российского флага и гимна.