Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре повторно проверило на допинг обладательницу серебряной медали Олимпиады-2022 Александру Игнатову, известную болельщикам под девичьей фамилией Трусова. Это уже второе тестирование 22-летней фигуристки с начала 2026 года после трёхлетнего перерыва в проверках со стороны агентства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Первую допинг-пробу в этом году у спортсменки взяли в июле, вторую — в октябре. При этом с 2023 по 2025 год РУСАДА её не тестировало. Для сравнения, в 2022 году фигуристку проверяли пять раз, в 2021-м — дважды, а в 2020-м таких процедур не проводилось.

В октябре антидопинговый контроль прошли ещё 17 российских фигуристов. Среди них оказались Евгений Семененко, Арсений Федотов, Вероника Яметова, Максим Некрасов и Василиса Кагановская. Всего агентство протестировало 18 спортсменов, выступающих в разных дисциплинах фигурного катания.

Новые проверки Игнатовой пришлись на период её возвращения в большой спорт. После рождения сына в августе 2025 года фигуристка возобновила соревновательную карьеру, а в нынешнем сезоне вновь вышла на международный лёд. При этом сам факт тестирования не свидетельствует о каких-либо подозрениях в нарушении антидопинговых правил.

На прошлой неделе Александра завоевала серебряную медаль этапа Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Россиянка исполнила четверной лутц в произвольной программе и набрала по сумме двух прокатов 221,27 балла, уступив только японке Монэ Тибе.

Теперь Трусова готовится к очередному международному старту — этапу Skate America в американском Эверетте, который пройдёт с 13 по 15 ноября. Там она продолжит борьбу за рейтинговые очки и возможность попасть в финал серии Гран-при.