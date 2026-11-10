Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прилетела в США для участия в очередном этапе международной серии Гран-при ISU. Соревнования пройдут с 13 по 15 ноября в городе Эверетт, штат Вашингтон. О прибытии спортсменка рассказала в своём Telegram-канале.

Путь из Китая в Америку оказался непростым. Фигуристке пришлось сначала добираться на автомобиле до Гонконга, затем проходить границу пешком и почти полсуток провести в самолёте. Вместе со спортсменкой путешествовал её маленький сын Михаил.

«Мы на машине доехали до Гонконга, получилось плюс-минус два часа. Там переходили границу, что ли, пешком — нас высадили, мы пешком пошли. Прошли всё и сели обратно в машину. В аэропорту находились часа три и вылетели. 11 с половиной часов летели», — поделилась Трусова.

После прибытия фигуристка планирует разместиться в гостинице и приступить к подготовке к соревнованиям. По её словам, сначала пройдут двухдневные сборы, после которых начнутся официальные тренировки.

«Сейчас выйдем, всех пройдём и поедем селиться в отель, в котором будем жить эту неделю. С завтрашнего дня у меня тут сборы двухдневные, потом начинаются официальные тренировки и соревнования», — рассказала спортсменка.

Подготовка Трусовой к американскому этапу завершилась выступлением в Эверетте. Результаты выступления Трусовой и Петросян в США и полная турнирная таблица опубликованы на Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае. Россиянка поднялась на вторую строчку после третьего места в короткой программе и успешно исполнила четверной лутц в произвольном прокате.