Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года сумела подняться с третьего места после короткой программы на вторую строчку итогового протокола.

В произвольной программе россиянка исполнила четверной лутц и получила от судей 148,90 балла. Этот результат стал лучшим среди всех участниц произвольного проката.

По сумме двух программ Трусова набрала 221,27 балла. Накануне фигуристка получила 72,37 балла за короткую программу, в которой исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа.

Победительницей китайского этапа стала представительница Японии Монэ Тиба, набравшая 224,48 балла. Таким образом, Трусова уступила чемпионке всего 3,21 балла. Бронзовую награду завоевала южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин с результатом 210,79 балла.

Серебро принесло россиянке 13 рейтинговых очков в зачёт серии Гран-при. Теперь её перспективы участия в финале будут зависеть от результатов следующего старта.

Уже 13–15 ноября Трусова должна выступить на этапе Skate America в американском Эверетте. Победа позволит ей набрать в общей сложности 28 очков, второе место — 26, третье — 24, а четвёртое — 22.

В Финал Гран-при выходят шесть лучших фигуристок по итогам серии. При равенстве рейтинговых очков учитываются дополнительные показатели, прежде всего более высокое место на отдельном этапе, а затем сумма судейских баллов.

Решающий турнир серии запланирован на 10–13 декабря в китайском Чунцине. Для Трусовой выступление в США станет возможностью укрепить позиции в борьбе за одну из шести путёвок.

После китайского этапа Александра Трусова продолжила выступления в серии в американском Эверетте. Результаты следующего старта Трусовой в США и итоговые оценки Skate America 2026 — на Life.ru.