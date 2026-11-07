Трусова завоевала серебро на Гран-при в Китае после триумфа в произвольной
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Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года сумела подняться с третьего места после короткой программы на вторую строчку итогового протокола.
В произвольной программе россиянка исполнила четверной лутц и получила от судей 148,90 балла. Этот результат стал лучшим среди всех участниц произвольного проката.
По сумме двух программ Трусова набрала 221,27 балла. Накануне фигуристка получила 72,37 балла за короткую программу, в которой исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа.
Победительницей китайского этапа стала представительница Японии Монэ Тиба, набравшая 224,48 балла. Таким образом, Трусова уступила чемпионке всего 3,21 балла. Бронзовую награду завоевала южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин с результатом 210,79 балла.
Серебро принесло россиянке 13 рейтинговых очков в зачёт серии Гран-при. Теперь её перспективы участия в финале будут зависеть от результатов следующего старта.
Уже 13–15 ноября Трусова должна выступить на этапе Skate America в американском Эверетте. Победа позволит ей набрать в общей сложности 28 очков, второе место — 26, третье — 24, а четвёртое — 22.
В Финал Гран-при выходят шесть лучших фигуристок по итогам серии. При равенстве рейтинговых очков учитываются дополнительные показатели, прежде всего более высокое место на отдельном этапе, а затем сумма судейских баллов.
Решающий турнир серии запланирован на 10–13 декабря в китайском Чунцине. Для Трусовой выступление в США станет возможностью укрепить позиции в борьбе за одну из шести путёвок.
После китайского этапа Александра Трусова продолжила выступления в серии в американском Эверетте. Результаты следующего старта Трусовой в США и итоговые оценки Skate America 2026 — на Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что Александра Трусова чисто исполнила два четверных лутца на тренировке перед Гран-при Китая. В Шэньчжэне фигуристка отработала прыжковые элементы и подготовилась к первому выступлению в международной серии Гран-при после длительного перерыва. Россиянка приехала на соревнования вместе с маленьким сыном Михаилом.