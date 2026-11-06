Два четверных лутца и ни одной ошибки: Трусова показала мощную форму перед Гран-при Китая
Трусова чисто исполнила короткую программу и два четверных лутца в Китае
Обложка © ТАСС / VCG / Tang Xinyu
Два чистых четверных лутца и безупречный прогон короткой программы — Александра Трусова эффектно завершила подготовку к этапу Гран-при Китая по фигурному катанию. Серебряный призёр Олимпиады-2022 справилась со всеми запланированными прыжками на заключительной тренировке в Шэньчжэне.
В основной части занятия 22-летняя фигуристка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца с тройным тулупом. Именно этот набор элементов заявлен для её сегодняшнего выступления.
Однако самое интересное произошло уже после прогона. Трусова дважды успешно приземлила четверной лутц — один из наиболее сложных прыжков в женском фигурном катании. Спортсменка также отработала вращения и покинула тренировку за пять минут до её окончания.
Теперь Александре предстоит перенести уверенное катание с тренировочного льда на соревновательный. Короткая программа у женщин стартует сегодня, 6 ноября, в 11:25 по московскому времени. Трусова выступит третьей, её выход запланирован на 11:45. Сам турнир продлится до 8 ноября.
Для фигуристки этап в Шэньчжэне особенно важен: это её возвращение в международную серию Гран-при после пятилетнего перерыва. После рождения сына Михаила в августе 2025 года Трусова возобновила спортивную карьеру, а уже в сентябре 2026-го завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Японии. Там она чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе, став первой фигуристкой, которой удалось приземлить четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребёнка.
Конкуренция в Китае ожидается серьёзная. Среди соперниц россиянки — действующая вице-чемпионка мира японка Монэ Тиба и представительница Грузии Анастасия Губанова, уже завоевавшая серебро на этапе Гран-при во Франции в нынешнем сезоне. На турнире Александра выступает в нейтральном статусе.
Любопытно, что ещё накануне подготовка Трусовой началась с курьёза и неудачного четверного прыжка, о чём рассказывал Life.ru. Во время первой тренировки организаторы неожиданно включили фигуристке чужую музыку. Александра отреагировала на ошибку с улыбкой, однако первый четверной лутц в прогоне произвольной программы выполнить чисто не смогла: вместо четырёх оборотов получились три, а приземление пришлось на обе ноги. Позднее спортсменка продолжила отрабатывать сложный элемент и несколько раз справилась с ним, хотя отдельные попытки заканчивались сорванными прыжками. За подготовкой наблюдали Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. Интересно и то, что в Китай Трусова приехала вместе с маленьким сыном Михаилом, а уже после этого этапа планирует отправиться на следующий турнир серии в США, который состоится 13–15 ноября. Судя по заключительной тренировке, с четверным лутцем фигуристка чувствует себя заметно увереннее, чем днём ранее.