Два чистых четверных лутца и безупречный прогон короткой программы — Александра Трусова эффектно завершила подготовку к этапу Гран-при Китая по фигурному катанию. Серебряный призёр Олимпиады-2022 справилась со всеми запланированными прыжками на заключительной тренировке в Шэньчжэне.

В основной части занятия 22-летняя фигуристка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца с тройным тулупом. Именно этот набор элементов заявлен для её сегодняшнего выступления.

Однако самое интересное произошло уже после прогона. Трусова дважды успешно приземлила четверной лутц — один из наиболее сложных прыжков в женском фигурном катании. Спортсменка также отработала вращения и покинула тренировку за пять минут до её окончания.

Теперь Александре предстоит перенести уверенное катание с тренировочного льда на соревновательный. Короткая программа у женщин стартует сегодня, 6 ноября, в 11:25 по московскому времени. Трусова выступит третьей, её выход запланирован на 11:45. Сам турнир продлится до 8 ноября.

Для фигуристки этап в Шэньчжэне особенно важен: это её возвращение в международную серию Гран-при после пятилетнего перерыва. После рождения сына Михаила в августе 2025 года Трусова возобновила спортивную карьеру, а уже в сентябре 2026-го завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Японии. Там она чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе, став первой фигуристкой, которой удалось приземлить четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребёнка.

Конкуренция в Китае ожидается серьёзная. Среди соперниц россиянки — действующая вице-чемпионка мира японка Монэ Тиба и представительница Грузии Анастасия Губанова, уже завоевавшая серебро на этапе Гран-при во Франции в нынешнем сезоне. На турнире Александра выступает в нейтральном статусе.