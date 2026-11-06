Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи без ошибок провёл вторую тренировку на третьем этапе международной серии Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Фигурист чисто исполнил все прыжковые элементы короткой программы, включая два четверных.

Во время тренировочного проката 22-летний спортсмен выполнил сложный каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Следом Дикиджи успешно приземлил четверной сальхов, а завершил прыжковую часть тройным акселем.

Таким образом, перед стартом соревнований россиянин продемонстрировал готовность исполнить запланированный набор элементов без ошибок. Впрочем, окончательную оценку его выступлению судьи выставят уже во время официального проката.

Накануне Дикиджи также провёл тренировку произвольной программы. Тогда спортсмен сделал акцент на прыжках, исполнив четверные лутц, флип и сальхов, а также комбинацию из тройного акселя, тройного сальхова и двойного акселя. После прогона фигурист продолжил отрабатывать хореографию и отдельные элементы.

Третий этап международной серии Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Мужчины представят короткие программы в пятницу, 6 ноября, в 15:25 по московскому времени. Произвольные прокаты запланированы на воскресенье, 8 ноября.

Помимо Дикиджи, в мужском одиночном катании выступит ещё один представитель России — двукратный чемпион страны Евгений Семененко. Оба фигуриста заявлены на турнир в нейтральном статусе.

Для Дикиджи китайский этап станет очередным международным стартом нынешнего сезона. В октябре он выиграл Мемориал Дениса Тена в Казахстане, набрав по сумме двух программ 312,79 балла. Тогда в короткой программе россиянин исполнил тот же прыжковый набор, который теперь успешно продемонстрировал на тренировке в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал о победе Владислава Дикиджи на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Российский фигурист набрал 312,79 балла по сумме двух программ и занял первое место. После соревнований спортсмен признался, что особенно рад двум чистым прокатам и результатам проделанной работы. Второе место на турнире досталось Глебу Лутфуллину, третье — Петру Гуменнику.