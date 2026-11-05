Российская фигуристка Александра Трусова не смогла чисто исполнить четверной лутц во время первого прогона произвольной программы на тренировке перед этапом Гран-при в Китае. Однако позднее серебряный призёр Олимпиады-2022 всё же справилась со сложным прыжком. Об этом сообщают журналисты, наблюдавшие за подготовкой спортсменки в Шэньчжэне.

Трусова приступила к прогону уже через шесть минут после начала тренировки. Первая попытка четверного лутца оказалась неудачной: фигуристка выполнила лишь три оборота и приземлилась на две ноги. Зато остальные элементы программы прошли увереннее. В частности, Александра справилась с тройными риттбергером и флипом, а во второй половине проката исполнила два каскада с тройными лутцами и тулупами. В один из них также вошёл двойной аксель.

Не обошлось и без курьёза. Перед началом проката организаторы включили Трусовой чужую музыку. Спортсменка отреагировала на заминку с улыбкой. После основного прогона фигуристка продолжила отрабатывать четверной лутц. Несколько попыток завершились успешно, хотя случались и так называемые «бабочки» — сорванные прыжки с преждевременным раскрытием группировки. За подготовкой Трусовой наблюдали её тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

Этап Гран-при в китайском Шэньчжэне пройдёт с 6 по 8 ноября. В короткой программе Трусова выступит 6 ноября под третьим стартовым номером. Её выход на лёд запланирован на 11:45 мск. Для фигуристки это первый этап международной серии Гран-при с 2021 года. В Китай Александра приехала вместе с маленьким сыном Михаилом. После соревнований спортсменка намерена отправиться на следующий этап серии в США, который состоится 13–15 ноября.