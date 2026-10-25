Мишина и Галлямов выиграли второй этап Гран-при России по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Дуэт занял первое место среди спортивных пар, набрав по сумме двух программ 212,78 балла.

Серебряные медали достались Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову. Их итоговый результат составил 211,53 балла — на 1,25 меньше, чем у победителей.

Бронзу завоевали Екатерина Гейниш и Андрей Рудь, завершившие соревнования с 189,39 балла.

25-летняя Мишина и 27-летний Галлямов ранее дважды поднимались на олимпийский пьедестал. На Играх 2022 года в Пекине фигуристы получили бронзовые награды в соревнованиях спортивных пар и командном турнире.

Ранее Life.ru сообщал о победе Чикмарёвой и Янченкова в короткой программе петербургского этапа Гран-при. Тогда представители Пермского края набрали 79,43 балла и опередили Мишину и Галлямова всего на 0,49 балла. Окончательно распределить места на пьедестале предстояло произвольным прокатам.