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Регион
Опубликовано 25 октября, 19:23

Мишина и Галлямов выиграли второй этап Гран-при России по фигурному катанию

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Дуэт занял первое место среди спортивных пар, набрав по сумме двух программ 212,78 балла.

Серебряные медали достались Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову. Их итоговый результат составил 211,53 балла — на 1,25 меньше, чем у победителей.

Бронзу завоевали Екатерина Гейниш и Андрей Рудь, завершившие соревнования с 189,39 балла.

25-летняя Мишина и 27-летний Галлямов ранее дважды поднимались на олимпийский пьедестал. На Играх 2022 года в Пекине фигуристы получили бронзовые награды в соревнованиях спортивных пар и командном турнире.

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Ранее Life.ru сообщал о победе Чикмарёвой и Янченкова в короткой программе петербургского этапа Гран-при. Тогда представители Пермского края набрали 79,43 балла и опередили Мишину и Галлямова всего на 0,49 балла. Окончательно распределить места на пьедестале предстояло произвольным прокатам.

Больше новостей о соревнованиях, победах российских фигуристов и звёздах льда — в разделе «Фигурное катание» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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