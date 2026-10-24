Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу на этапе Гран-при России

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков возглавили соревнования спортивных пар после короткой программы на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Дуэт из Пермского края получил 79,43 балла, следует из официального протокола.

Отрыв лидеров от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова составил всего 0,49 балла. Петербургская пара набрала 78,94 балла. Третьими стали Екатерина Гейниш и Андрей Рудь — 67,35 балла. Всего в короткой программе выступили семь дуэтов.

Итоговые места определятся 25 октября после произвольных прокатов. Выступления спортивных пар начнутся в 17:10 мск.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мужском одиночном катании короткую программу на этом этапе выиграл Пётр Гуменник. Он набрал 108,49 балла и опередил Владислава Дикиджи на 0,66 балла.