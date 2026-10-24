Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 15:52

Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Петербурге

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Россиянин Пётр Гуменник опередил Владислава Дикиджи на 0,66 балла и возглавил таблицу после короткой программы на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в петербургском спорткомплексе «Юбилейный».

За прокат Гуменник получил 108,49 балла. Дикиджи стал вторым с результатом 107,83, а тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин — 98,44 балла. Следом расположился Никита Сарновский, уступивший Лутфуллину лишь 0,3 балла. Его короткую программу судьи оценили в 98,14 балла.

Победитель этапа определится 25 октября, когда мужчины представят произвольные программы. Начало выступлений запланировано на 13:00 мск.

Все приглашённые на Гран-при ISU российские фигуристы получили визы
Все приглашённые на Гран-при ISU российские фигуристы получили визы

Ранее Пётр Гуменник признался, что шестое место на Олимпиаде в Милане и строгие оценки арбитров не особо сильно его огорчили. По словам спортсмена, он уверен, что в тот момент сделал всё, что было в его силах. Замечания судей Гуменник воспринимает не как приговор, а как ориентир для дальнейшей работы.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar