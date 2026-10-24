Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Петербурге
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Россиянин Пётр Гуменник опередил Владислава Дикиджи на 0,66 балла и возглавил таблицу после короткой программы на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в петербургском спорткомплексе «Юбилейный».
За прокат Гуменник получил 108,49 балла. Дикиджи стал вторым с результатом 107,83, а тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин — 98,44 балла. Следом расположился Никита Сарновский, уступивший Лутфуллину лишь 0,3 балла. Его короткую программу судьи оценили в 98,14 балла.
Победитель этапа определится 25 октября, когда мужчины представят произвольные программы. Начало выступлений запланировано на 13:00 мск.
Ранее Пётр Гуменник признался, что шестое место на Олимпиаде в Милане и строгие оценки арбитров не особо сильно его огорчили. По словам спортсмена, он уверен, что в тот момент сделал всё, что было в его силах. Замечания судей Гуменник воспринимает не как приговор, а как ориентир для дальнейшей работы.
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