Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Петербурге

За прокат Гуменник получил 108,49 балла. Дикиджи стал вторым с результатом 107,83, а тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин — 98,44 балла. Следом расположился Никита Сарновский, уступивший Лутфуллину лишь 0,3 балла. Его короткую программу судьи оценили в 98,14 балла.

Ранее Пётр Гуменник признался, что шестое место на Олимпиаде в Милане и строгие оценки арбитров не особо сильно его огорчили. По словам спортсмена, он уверен, что в тот момент сделал всё, что было в его силах. Замечания судей Гуменник воспринимает не как приговор, а как ориентир для дальнейшей работы.