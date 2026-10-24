Дочь Тутберидзе и сын Бориса Смолкина впервые поднялись на пьедестал Гран-при

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, завоевали серебряные медали на первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) во французском Анже. Для танцевального дуэта это первое попадание на пьедестал турнира такого уровня.

По итогам ритм-танца и произвольной программы спортсмены набрали 193,93 балла. Этот результат позволил им занять второе место в общем зачёте.

Победу одержали представители Франции Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, получившие от судей 207,57 балла. Бронзовые награды достались американскому дуэту Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко с результатом 189,36 балла.

Дэвис и Смолкин выступают под грузинским флагом с лета 2023 года. До смены спортивного гражданства они представляли Россию и успели завоевать серебро национального чемпионата в сезоне-2021/22. В том же сезоне фигуристы стали седьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх. После перехода в сборную Грузии дуэт продолжил выступать на крупнейших международных турнирах.

Диана Дэвис — дочь известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Её партнёр Глеб Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.