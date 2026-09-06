Россия забрала почти весь пьедестал: как наши фигуристы выступили на Kinoshita Group Cup

Международный турнир по фигурному катанию Kinoshita Group Cup завершился 6 сентября в Токио. В танцах на льду победу одержали представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а вторую строчку заняли российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Золотые медали достались грузинскому дуэту Дэвис и Смолкину. После ритм-танца они возглавляли таблицу с результатом 79,74 балла, а в произвольной программе получили 109,25. По сумме двух выступлений пара набрала 188,99 балла. Серебро завоевали Кагановская и Некрасов. После первого вида программы россияне шли вторыми, получив 74,21 балла, однако в произвольном танце показали лучший результат дня — 110,60. Этого оказалось недостаточно для победы: итоговая сумма составила 184,81 балла.

Пятое место заняли ещё одни представители России — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Их общий результат составил 172,71 балла. Замкнули первую десятку Екатерина Миронова и Евгений Устенко, расположившиеся на девятой позиции с 154,56 балла.

Сам турнир Kinoshita Group Cup прошёл в Токио 6 сентября 2026 года и входит в серию ISU Challenger. Российские фигуристы приняли участие во всех четырёх дисциплинах соревнований.

Ранее сообщалось, что победу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в Японии одержали российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По сумме короткой и произвольной программ дуэт получил 203,66 балла. Особенно успешно спортсмены выступили в произвольном прокате на Kinoshita Group Cup.