От бронзы в Казани до золота в Петербурге: Ксения Синицына выиграла этап Гран-при России

Ксения Синицына завоевала золото второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме короткой и произвольной программ 22-летняя спортсменка получила 205,34 балла

Накануне фигуристка захватила лидерство, набрав за короткую программу 74,29 балла. Её ближайшими соперницами были Мария Захарова и Дина Хуснутдинова, получившие 70,96 и 70,84 балла соответственно.

В произвольном прокате Синицына заработала 131,05 балла. Этого оказалось достаточно, чтобы удержать первую строчку итогового протокола и стать победительницей петербургского турнира.

Для ученицы Евгения Плющенко это второй этап серии за последние две недели. Ранее она выступила в Казани, где заняла третье место с результатом 199,83 балла. Таким образом, в Петербурге спортсменка улучшила свою предыдущую сумму на 5,51 балла.

Перед соревнованиями Синицына рассказывала, что тренерский штаб помог ей справиться с волнением после ошибок на предыдущем старте. В частности, поддержка Плющенко позволила увереннее выйти на лёд и сосредоточиться на исполнении элементов.

На втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге напряжённая борьба развернулась и среди мужчин. Как сообщал Life.ru 24 октября, Пётр Гуменник выиграл короткую программу, набрав 108,49 балла. Ближайший преследователь Владислав Дикиджи уступил ему всего 0,66 балла, а третьим стал Глеб Лутфуллин с результатом 98,44 балла. Окончательные места фигуристов должны определиться после произвольной программы 25 октября