Украинский футболист Михаил Мудрик обвинил национальную сборную и Украинскую ассоциацию футбола в допинговом скандале. Свою версию произошедшего он изложил в интервью Дмитрию Гордону*.

«УАФ боится взять ответственность на себя, боится признать вину, открещивается от своего футболиста», — заявил вингер «Челси», выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм».

По словам Мудрика, о существовании мельдония он узнал лишь после положительного допинг-теста. Спортсмен предположил, что запрещённое вещество могло оказаться в его организме во время пребывания на Украине, куда он приезжал в расположение национальной команды.

Футболист раскритиковал организацию работы сборной. Он утверждает, что там отсутствует система охраны, действующая в профессиональных клубах. Кроме того, Мудрик рассказал о нутрициологе, который раз в два дня приносил игрокам стаканчики с содержимым, которое они должны были выпить.

Не меньше претензий у спортсмена возникло к руководству УАФ. По его словам, ассоциация лишь изображала поддержку, а переписка с её представителями каким-то образом попала в открытый доступ. В результате команде футболиста пришлось заниматься устранением дополнительных проблем вместо решения допингового вопроса.

Отдельно Мудрик высказался о президенте УАФ Андрее Шевченко. Он вспомнил, что тот связывался с ним после начала скандала, но ограничился вопросом о самочувствии. Реальной помощи от этого разговора, по словам игрока, не последовало.

Допинговая история началась в декабре 2024 года, когда футболиста временно отстранили после обнаружения мельдония. Мудрик рассказал, что 15 месяцев продолжал тренироваться, не представляя даже приблизительных сроков возвращения на поле. Разбирательство потребовало значительных финансовых затрат, а продолжительная неопределённость тяжело сказалась на его эмоциональном состоянии.

«Я потратил миллионы фунтов стерлингов на юристов. Мне себя не жалко. Я не хочу быть жалким», — признался спортсмен.

Ранее Life.ru сообщал, что Мудрику отменили оставшуюся часть четырёхлетней дисквалификации за допинг. В июле 2026 года футболист получил возможность вернуться к соревнованиям, а впоследствии продолжил карьеру в «Тоттенхэме», куда перешёл на правах аренды из «Челси».

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