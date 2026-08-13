Украинец Забарный обрезал Сафонова с фото ПСЖ после победы в Суперкубке
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / illiazabarnyi
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный опубликовал командную фотографию после завоевания Суперкубка УЕФА, но российского вратаря Матвея Сафонова на снимке не оказалось. Футболист разделил общее фото на две части, причём участок с россиянином остался за кадром. Позже он удалил из публикации общее фото.
Сафонов при этом вышел в стартовом составе парижан и стал одним из заметных игроков встречи с «Астон Виллой» в Австрии. Голкипер совершил три сложных сейва, а ПСЖ победил со счётом 2:1 и второй год подряд забрал Суперкубок УЕФА.
Сам Забарный весь матч провёл на скамейке запасных.
Российский вратарь после игры также опубликовал пост о победе. Он выложил фотографии с трофеем и коротко прокомментировал очередной титул команды.
Ранее Сафонов и Забарный привлекли внимание во время тренировки ПСЖ. Перед двусторонним матчем футболисты, оказавшиеся в разных командах, не пожали друг другу руки во время традиционного приветствия.
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