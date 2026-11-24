Российские лыжники Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв смогут выступить на стартовом этапе Кубка мира сезона-2026/27 в Финляндии. Введённые Хельсинки ограничения на въезд российских спортсменов не распространяются на этих атлетов, сообщила пресс-служба Финской лыжной ассоциации.

Все трое россиян прибыли в Финляндию до вступления новых ограничений в силу и успели принять участие в предсезонных соревнованиях в Муонио. Остальные российские лыжники, заявленные на первый этап Кубка мира, выступить на нём не смогут.

Соревнования пройдут в Руке с 27 по 29 ноября. Согласно программе, спортсменам предстоят гонки на 10 км классическим стилем, классический спринт и масс-старт на 20 км свободным стилем.

16 ноября вступили в силу новые ограничения на въезд российских граждан в Финляндию. Они затронули в том числе профессиональных спортсменов, приезжающих в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. Финские власти объяснили решение угрозой международным отношениям государства.

Ещё до вступления ограничений в силу финские спортивные федерации обратились за помощью к международным организациям FIS и ISU. Их обеспокоило, что новые правила могут помешать проведению международных соревнований. Изначально в российскую заявку на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам вошли 16 спортсменов — семь мужчин и девять женщин.