Российские спортсмены столкнулись с ограничениями на въезд в восемь стран, где запланированы крупные международные соревнования сезона-2026/27. В перечень вошли Канада и семь европейских государств, сообщает «РБК Спорт».

Канада. Оттава отказалась допускать российских хоккеистов на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Ограничения также затронули соревнования по водным видам спорта.

Польша. В МИД страны заявили, что участие в спортивных соревнованиях не является основанием для исключения из действующих визовых ограничений. Под угрозой оказались выступления россиян на этапах Кубка мира по прыжкам с трамплина в Висле и Закопане.

Латвия. Российских саночников не допустят до январского этапа Кубка мира в Сигулде даже в нейтральном статусе. Кроме того, законодательство республики запрещает проведение командных соревнований с участием российских сборных.

Финляндия. С 16 ноября Хельсинки ужесточил правила въезда российских граждан для краткосрочной работы, включая профессиональную спортивную деятельность. В марте 2027 года в Тампере должен состояться чемпионат мира по фигурному катанию.

Норвегия. Ограничения распространяются как на самих спортсменов, так и на сопровождающий персонал. В декабре в Ставангере запланирован этап Кубка мира по конькобежному спорту, а в марте — соревнования лыжников в Осло и Драммене.

Чехия. Власти сослались на действующие с 2023 года ограничения на выдачу краткосрочных виз россиянам. С 8 по 16 января в Остраве должен пройти чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет.

Эстония. Министерство культуры республики уведомило Международную федерацию лыжного спорта об отказе допускать российских атлетов. В январе в Отепя запланированы международные соревнования по лыжным видам спорта, а в феврале — чемпионат мира по биатлону.

Швеция. Стокгольм объявил об отказе в выдаче шенгенских виз российским спортсменам для участия в турнирах. С 24 февраля по 7 марта 2027 года в Фалуне пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Между тем визовые ограничения уже обернулись потерей крупных соревнований для одной из стран. Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация водных видов спорта лишила Канаду двух этапов Кубка мира. Турнир по прыжкам в воду перенесли в Мексику, сохранив первоначальные сроки проведения — с 25 по 28 февраля 2027 года.