Нет виз — нет турниров: World Aquatics наказала Канаду за притеснение россиян
World Aquatics лишила Канаду двух турниров из-за отказа в визах россиянам
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) лишила Канаду права проведения двух этапов Кубка мира в 2027 году. Причиной стало решение канадских властей не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, выступающим под национальными флагами, сообщили в пресс-службе организации.
Этап Кубка мира по прыжкам в воду пройдёт в Мексике с 25 по 28 февраля, первоначальные даты соревнований сохранятся. Этап Кубка мира по синхронному плаванию, который планировали провести с 29 апреля по 1 мая, временно исключили из календаря. Сейчас федерация ищет другую страну для проведения турнира.
В World Aquatics подчеркнули, что выступают за равный доступ спортсменов к международным соревнованиям и недопустимость политического вмешательства в спорт. При этом организация поблагодарила канадскую федерацию за конструктивное сотрудничество и выразила надежду на проведение турниров в стране в будущем.
Ещё в сентябре генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин заявил, что World Aquatics будет лишать международных турниров страны, отказывающие российским спортсменам в визах. От организаторов соревнований потребуют гарантий беспрепятственного въезда атлетов.