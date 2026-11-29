Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) лишила Канаду права проведения двух этапов Кубка мира в 2027 году. Причиной стало решение канадских властей не выдавать визы российским и белорусским спортсменам, выступающим под национальными флагами, сообщили в пресс-службе организации.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду пройдёт в Мексике с 25 по 28 февраля, первоначальные даты соревнований сохранятся. Этап Кубка мира по синхронному плаванию, который планировали провести с 29 апреля по 1 мая, временно исключили из календаря. Сейчас федерация ищет другую страну для проведения турнира.

В World Aquatics подчеркнули, что выступают за равный доступ спортсменов к международным соревнованиям и недопустимость политического вмешательства в спорт. При этом организация поблагодарила канадскую федерацию за конструктивное сотрудничество и выразила надежду на проведение турниров в стране в будущем.