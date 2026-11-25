Россия подаст в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за недопуска молодёжной сборной на чемпионат мира 2027 года в Канаде. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

По словам министра, международная федерация нарушила собственный регламент под давлением канадских властей, попытавшись объяснить своё решение форс-мажорными обстоятельствами.

«Они разные аргументы приводят: в связи с обстановкой, форс-мажор они там приплели… Хотя какой форс-мажор… подадим обязательно [на них в суд]», — заявил Дегтярёв.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к пяти международным турнирам, включая ближайший молодёжный чемпионат мира. Однако уже 11 ноября власти Канады уведомили хоккейные федерации об отказе выдавать визы российским игрокам.

Несмотря на решение CAS, руководство IIHF сохранило за Канадой право проведения первенства. В своём официальном заявлении федерация сообщила, что рассмотрела альтернативные варианты, но не стала переносить соревнования. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее Life.ru сообщал, что Федерация хоккея России и ОКР намерены обратиться в Международный олимпийский комитет после исключения российской команды из числа участников чемпионата. ФХР также заявила о намерении добиваться восстановления прав спортсменов и возмещения причинённого вреда.