«Спорт вне политики»: Олимпиец Каменский объяснил, почему мировому хоккею не хватает России
Олимпиец Каменский: Зарубежные спортсмены ждут возвращения России на турниры
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Большинство зарубежных спортсменов поддержат возвращение России на международные соревнования, поскольку без неё турниры многое теряют. Такое мнение олимпийский чемпион Валерий Каменский высказал в беседе с RT.
«Никогда такого не было. Спорт всегда был вне политики, даже в холодную войну. Мы всегда как бы были мостом между политикой и людьми», — заявил вице-президент по развитию КХЛ.
Каменский отметил, что ограничения не разрушили личные отношения между хоккеистами разных стран. Представители его поколения продолжают поддерживать связь и встречаться, несмотря на политические разногласия.
По словам олимпийского чемпиона, ветераны хоккея из Канады и США также ждут возвращения российской сборной на международные турниры. Каменский убеждён, что отсутствие одной из сильнейших хоккейных держав сказывается на полноценности спортивного соперничества.
Ранее Life.ru сообщал о серьёзных препятствиях для возвращения российских хоккеистов на чемпионаты мира. Международная федерация хоккея (IIHF) предупредила о трудностях с визами, обеспечением безопасности и организацией турниров после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу России. Против возвращения российской сборной выступили хоккейные федерации шести европейских стран, включая Финляндию, Швецию и Чехию.