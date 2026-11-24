Большинство зарубежных спортсменов поддержат возвращение России на международные соревнования, поскольку без неё турниры многое теряют. Такое мнение олимпийский чемпион Валерий Каменский высказал в беседе с RT.

«Никогда такого не было. Спорт всегда был вне политики, даже в холодную войну. Мы всегда как бы были мостом между политикой и людьми», — заявил вице-президент по развитию КХЛ.

Каменский отметил, что ограничения не разрушили личные отношения между хоккеистами разных стран. Представители его поколения продолжают поддерживать связь и встречаться, несмотря на политические разногласия.

По словам олимпийского чемпиона, ветераны хоккея из Канады и США также ждут возвращения российской сборной на международные турниры. Каменский убеждён, что отсутствие одной из сильнейших хоккейных держав сказывается на полноценности спортивного соперничества.