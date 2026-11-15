Отказ Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодёжную сборную России на чемпионат мира 2027 года станет поводом для обращения в Международный олимпийский комитет. Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России (ОКР) намерены совместно добиваться разрешения ситуации. Об этом говорится в заявлении ФХР.

Российская федерация выразила протест против проведения турнира в Канаде без национальной команды и назвала решение IIHF незаконным.

«Решение ИИХФ принято исключительно по политическим причинам, в нарушение обязательного и вступившего в силу решения Спортивного арбитражного суда (КАС)», — заявили в ФХР.

В федерации напомнили, что суд обязал IIHF вернуть российские сборные на международные соревнования. Кроме того, по словам ФХР, международная организация заключила с ней соглашение и обязалась незамедлительно исполнить судебное решение.

ФХР считает, что исключение команды противоречит принципам олимпизма, равенства спортсменов и недискриминации, а также нарушает целостность международных соревнований. Федерация намерена добиваться восстановления прав российских хоккеистов и возмещения вреда всеми доступными правовыми способами.

Ранее Life.ru сообщал, что канадские власти отказались выдавать российским игрокам визы для участия в молодёжном первенстве. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. 30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить сборные России к пяти чемпионатам мира, включая ближайший молодёжный турнир в Канаде.