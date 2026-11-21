Россия должна будет предоставить финансовые компенсации Украине и международным спортивным организациям в случае возвращения на мировую хоккейную арену. Такое условие озвучил спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко в интервью американскому изданию Front Office Sports.

По словам функционера, первым условием полноценного возвращения российских команд должно стать завершение военного конфликта. Вторым он назвал финансовый вклад, который, по его мнению, необходимо направить прежде всего украинской стороне, а затем международному хоккейному сообществу.

Кириченко также заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) понесла финансовые потери из-за отсутствия российских сборных на турнирах, в том числе по спонсорским контрактам. При этом конкретные суммы возможных компенсаций он не назвал.

«Борьба ещё не окончена. Это только начало хоккейной войны», — заявил представитель украинской федерации.